Esploso in volo l’ennesimo razzo di SpaceX, Musk annuncia tagli alle leggi della fisica

CAPE CARNIVAL – Non accennano a diminuire i guai per SpaceX, l’agenzia spaziale privata dell’ultramiliardario Elon Musk. Nelle ultime settimane si sono registrate le esplosioni di 2 razzi vettori Falcon durante il lancio, l’avaria di 3 motori Merlin, 7 incendi in vari componenti, la caduta di 9 marmitte e il guasto di 12 clacson che riproducevano la famosa marcetta militare sudista ‘Dixie’s Land‘.

Secondo l’uomo più ricco del mondo la responsabilità di questi fallimenti è da attribuire all’estrema burocrazia che governa le leggi della fisica: “Gli americani sono stufi di sprecare soldi per apparati inutili come la forza di gravità, che impedisce ai comuni cittadini di spiccare il volo dalla Terra con un semplice balzo, verso la conquista di Marte. Il signor Isaac Newton pretende ancora di comandarci a bacchetta con le sue 3 leggi della dinamica e ho letto in un post su X del profilo indipendente ‘I love Vladimir‘ che sarebbe addirittura morto da 400 anni“.

Gli strali del patron di Tesla si abbattono anche su Albert Einstein, definito “un immigrato tedesco ingrato che invece di semplificarci il lavoro lo ha reso ancora più complicato e costoso con le sue astruse teorie gender della Relatività. Se lo spazio e il tempo sono nati maschi non possono pretendere di cambiare lunghezza e durata in base ai capricci della velocità della luce“.

Il numero due dell’amministrazione Trump è ancora più duro nei confronti della termodinamica: “Perché mai dovrebbe essere impossibile trasformare il 100% del calore prodotto dai motori termici in lavoro meccanico? È ora di abolire i principi della termodinamica, architettati apposta da Nicolas Léonard Sadi Carnot e Rudolf Clausius per metterci i bastoni tra le ruote. Non dimentichiamoci che anche questi signori hanno dimostrato sin da subito di essere anti americani, con la loro ostinazione nel voler nascere in Francia e Germania“.

Musk ha quindi annunciato una radicale riforma del sistema in due fasi, che entrerà in vigore la settimana prossima. La prima fase consiste nella modifica radicale dei tre principi della dinamica: 1 – Ciascun corpo persevererà nel suo stato di quiete o di moto finché lo decido io; 2 – Il cambiamento di moto è proporzionale alla mia ricchezza e avviene lungo una traiettoria che mi porti ad essere ancora più ricco; 3 – A ogni azione di Tesla da me posseduta i contribuenti americani corrisponderanno un milione di dollari a testa.

La seconda fase riguarda l’abolizione totale dei principi della termodinamica, sostituiti da un’unica ridefinizione semplificata dell’entropia, che da funzione di stato diventerà funzione privata e sarà governata dal libero mercato, rappresentato dal monopolio di Elon Musk.

Gianni Zoccheddu