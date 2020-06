“Elettra è sconvolta, non riesce a trovare le parole per descrivere quanto sia turbata dall’accaduto, anche perché non ha più la bocca”. A parlare è Tanghero Gallardo Mercedes, amico personale dell’ereditiera e cantante Elettra Miura Lamborghini, che ieri è stata protagonista di una vicenda insolita quanto drammatica: la sparizione della faccia.

A quanto si apprende da M.U.A., il truccatore personale di Elettra, l’evento sarebbe stato una conseguenza di una seduta di make up troppo aggressiva. “Elettra l’altra sera era un po’ brilla e ha insistito perché la truccassi con il cerone proibito, il ‘Nagasaki 666′, noto anche come il doping del contouring, un prodotto pericolosissimo reperibile solo nel Dark Web, e solo se sei raccomandato da Malgioglio“.

M.U.A. spiega che il Nagasaki 666 è una crema leggendaria e dalle origini oscure, si narra sia nata dopo una selvaggia gang bang omosessuale tra i truccatori di Kim Kardashian, Loredana Lecciso e Moira Orfei in una notte di luna piena. “Oltre allo sperma dei truccatori, contiene anche ali di pipistrello, sangue di drag queen e un dente di Ornella Vanoni. Non solo cambia le ombreggiature del viso, non solo fa effetto coprente – continua M.U.A. – ma ti cambia pure il Dna e il numero di scarpe. Pensate che, se ti beccano a usarlo, puoi essere arrestato da Clio MakeUp”.

Ma allora perché M.U.A. ha assecondato la Lamborghini? “Quella notte Elettra era depressa e mi ha aperto il suo cuore, confessandomi in lacrime il suo sogno più intimo: poter andare in giro con il filtro Kelvin [un filtro di Instagram, ndR] sempre addosso. ‘Ma non è possibile farlo!’ le ho detto io, ma lei mi ha guardato intensamente negli occhi e mi ha detto ‘Musica e il resto scompare’. Nessuno può resistere a queste parole, ho ceduto. Purtroppo, quando sono andato a struccarla con l’esplosivo al plastico C-4, a lei è scomparsa pure la faccia”.

Come sta, ora, la Lamborghini? Maggiori notizie arrivano da Tanghero Mercedes, che attualmente funge da intermediario tra Elettra (che non può parlare, essendo priva di bocca) e il resto del mondo. “Io ed Elettra ci intendiamo al volo perché ci conosciamo da una vita, ho anche preso la casa per le vacanze nel suo sedere – spiega Mercedes – quindi mi basta guardarla per capire cosa pensa. Tra l’altro, non crediate che Elettra fosse molto più chiara prima, quando poteva parlare”.

Stando a quanto riferito da Mercedes, la Lamborghini non sarebbe eccessivamente preoccupata. “L’importante, per lei, è che il suo culo sia ancora lì e tutto intero – spiega Tanghero – è quello il segreto del suo successo. Quello e il suo patrimonio da ereditiera da 500 milioni di euro, 160 mila euro dei quali solo in diamantini nell’orecchio sinistro. Ma per Elettra la cosa fondamentale resta la capacità di twerkare”.

E proprio il generoso sederone della Lamborghini è stato di recente oggetto di più attenzioni del dovuto, in seguito alla diffusione in Rete di alcune foto che la ritraevano nuda. A questo proposito la settimana scorsa ha dichiarato:

Lamborghini: “E’ inaccettabile che girino quelle foto di me nuda”

Lercio: “Si riferisce alle sue foto di nudo per Interviù?”

Lamborghini: “No, no, non quelle, altre”

Lercio: “Allora a quelle foto di nudo apparse su Playboy?”

Lamborghini: “No, nemmeno! Nemmeno quelle! Insomma… altre! Sono apparse di recente sul web, e sono completamente fake. Quando vorrò fare nudi sarò io a deciderlo, e lo farò in modo normale, cioè mettendo su Internet foto intime e fingendo che siano scatti rubati e diffusi senza il mio consenso. Ho una dignità, io”

Lercio: “Vuole aggiungere qualcos’altro?”

Lamborghini: “Pem pem peremep pem”

E ora, dunque, un’altra disavventura per la ricca e simpatica ereditiera cantante, simpatica almeno quanto intonata, in un periodo felice, proprio mentre sta facendo i preparativi per le nozze con Dj Afrojack, documentando tutto sui social. E proprio il futuro signor Lamborghini ha voluto commentare a caldo la vicenda, dichiarando: “Oddio! Come sta Elettra? Mica sono a rischio i pompini?!”

Mentre lo staff personale di medici miracolosi di Elettra è già al lavoro per trovare una cura alla perdita della faccia, lei ci tiene a rassicurare i suoi follower, sempre tramite Tanghero: “Elettra sta bene. Ci tiene a far sapere a tutti che è tranquilla e ha la massima fiducia nei medici, anche se è consapevole della gravità della situazione e del serio rischio che sta correndo: perdere per sempre il riconoscimento facciale sul suo iPhone”.

Stefano Pisani