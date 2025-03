Eminflex presenta il primo materasso con la combinazione per chi non si fida delle banche

Mastro (TA) – Non è un momento facile per i risparmiatori italiani. I loro investimenti finiscono a puttane per colpa di quel puttaniere di Donald Trump; le criptovalute minacciano tutti i boccaloni che danno retta a uno squilibrato come Milei; le banche usano i loro extraprofitti per sponsorizzare mostre di pittori danesi a Rovigo.

Ma ora è finalmente possibile dire addio a questo ladrocinio legalizzato e godersi il denaro faticosamente frodato al fisco custodendolo nell’unico luogo in cui è giusto che stia per ogni vero italiano proiettato verso il passato: la propria casa.

E per farlo non ci sarà bisogno di invadenti e pesantissime casseforti blindate ma dell’ultimo ritrovato della sempre innovativa Eminflex, che proprio oggi ha presentato il suo ultimo modello: Arpagone, il materasso con la combinazione.



Sono proprio Teresa, Carolina e Giselda Eminflex a presentare l’articolo: “Gli italiani potranno finalmente scordarsi le notti insonni trascorse a chiedersi come stia il loro denaro e soprattutto se esista ancora o si sia volatilizzato verso un anonimo conto alle Cayman, e potranno dire basta alle telefonate del loro consulente finanziario che propone un vantaggiosissimo investimento per la costruzione di un casinò a Gaza“.

Infatti, con Arpagone si potrà dormire comodamente adagiati sui nostri amati risparmi custoditi in un materasso di acciaio inossidabile foderato di morbido lattice antisudore. E se temi di dimenticare la combinazione, niente paura, il tessuto in memory la ricorderà per te.

Ne abbiamo ricevuto uno in prova pure noi in redazione e da quando lo possediamo abbiamo molta meno paura che Ursula von Der Leyen possa finanziare il riarmo anche con gli 80 euro che fino a poco tempo fa eravamo costretti a custodire in banca.



Augusto Rasori