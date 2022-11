Elon Musk annuncia: “Comprerò il Sole e farò durare la giornata lavorativa almeno il doppio”

Xanadu – Siamo in grado di anticiparvi il testo dell’annuncio che nelle prossime ore il controverso tycoon sudafricano diffonderà a tutto il globo. La comunicazione, di cui conosciamo anche il titolo, “Chiamatemi Giosuè“, avverrà su Twitter, per cui il testo di Musk sarà pubblicato suddiviso in blocchi di 280 caratteri precisi:

Io, Elon Musk, nel pieno delle mie facoltà mental… chi ha riso? Chi cazzo è che ha riso?! Se lo scopro lo licenzio. Ah già, ho licenziato tutti! Se lo scopro lo riassumo solo per licenziarlo di nuovo!

Dicevo, io, Elon Musk, annuncio di aver offerto 85 miliardi di dollari per l’ac

quisto del Sole per farlo girare più lentamente attorno alla Terra affinché le giornate lavorative durino almeno il doppio. Cosa? Copernico dice che è la Terra che gira intorno al Sole? Ma chi è più ricco, io o Copernico? A chi mi dà del folle ricordo che quelle che a voi sfigati

sembrano follie sono visioni di un futuro non ancora arrivato e che hanno fatto di me l’uomo più ricco del mondo. Io vendo illusioni. Non penserete mica che sia diventato un nababbo vendendo Tesla? Quante ne vedete in giro? Io stesso ne avrò viste sì e no dodici. Poi ho deciso di

spendere 125 trilioni di dollari per trasportare nel deserto del Sahara tutti gli orsi polari dell’Artide. Vi sembra una cosa idiota? Siete visionari per caso? No, quindi che cazzo volete capirne?

Voglio anche dire a tutti quelli che hanno investito 8 dollari al mese per avere un



account certificato che si chiama ‘Elon Musk’ che la devono smettere perché l’altro giorno ho letto un tweet di un Elon Musk con spunta blu che difendeva i vaccini e mi sono subito detto “Ma che cazzo ho scritto?” poi un ingegnere che stavo licenziando, e che poi ho riassunto cin

que minuti dopo – a proposito, vi ho mai parlato della mia legge dei 5 minuti? – ha detto che era una frase troppo sensata e che quello non potevo essere io e allora mi sono tranquillizzato.

E dopo il sondaggio che ha decretato il ripristino dell’account di Donald Trump, Vox Popu



li, Vox Dei, andrò ora a leggere l’esito di quello che invece chiedeva “Elon Musk è un coglione?”. Il 99,99% ha risposto S… dichiaro nullo questo sondaggio con decreto imperiale galattico e prometto che bloccherò tutti i profili che non hanno risposto di NO perché anche la Vox Po



puli ha bisogno di disciplina. Ne approfitto anche per annunciare che ho già stanziato 190 triliardi di dollari per finanziare un progetto mirato a sintetizzare un polimero che possa sostituire materiali come vetro o metallo o legno allo scopo di produrre oggetti più leggeri e re

sistenti, tipo bicchieri, bottiglie, tappi, vasi ma anche giocattoli. Sono un visionario, posso vedere nel futuro, e vedo soprattutto che presto gli utenti di Twitter mi manderanno a fare in culo e che i miei investitori inizieranno a chiedermi indietro i soldi ma per allora io m



i sarò già trasferito su Mastodon. Prima però voglio accettare l’invito di Salvini, credo che possa diventare il mio talismano. Lo giuro su mio figlio R2-D2 o come cazzo si chiama.



Augusto Rasori