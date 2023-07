Edicola, in uscita “Diventa un commerciale sviluppando il disturbo di personalità narcisistica”

Per le edizioni Finanza psichiatrica, esce oggi in edicola il primo numero della collana “Diventa un commerciale sviluppando il disturbo di personalità narcisistica”. Le uscite sveleranno i migliori metodi per acquisire un disturbo mentale e incominciare nel breve tempo a guadagnare vendendo, operando come agente di commercio oppure da titolare di un’azienda.

Tra le abilità più richieste attualmente dal mercato si registrano infatti problem solving, capacità di imporsi sugli altri, mancanza di empatia, lack di creatività, orientamento alla schiavitù, relazioni tossiche. Ed è in quest’ottica che la raccolta, a cura del famoso psichiatra Lacanna e l’influencer Grandeluca, presenta in maniera strategica la soluzione definitiva per fare proprie tutte queste skills e conseguire la trasformazione in un narcisista, che è l’unico profilo patologico universalmente riconosciuto per gestire al meglio il proprio ego nella società di oggi.

Il disturbo narcisistico di personalità è una patologia caratterizzata da una particolare auto-percezione definita “Sé grandioso”. Chi, con l’aiuto dei fascicoli in edicola, riuscirà con successo a soffrirne, manifesterà magicamente idee di grandiosità, costante bisogno di ammirazione e deficit nella capacità di provare empatia verso altri individui. L’impulsività e l’instabilità che definiranno il loro temperamento costituiranno il punto di arrivo per poter vendere con successo i propri prodotti e primeggiare sul mercato.

Mattia F. Pappalardo