Dopo donne, Nordio consiglia anche i Palestinesi: “Rifugiatevi tra le macerie di una farmacia”

Gordio – Durante una visita sulle rovine dell’antica città nei pressi di Ankara, il Guardasigilli è tornato sulle polemiche che nei giorni scorsi hanno accompagnato le sue dichiarazioni in Senato, quando ha invitato le donne vittime di violenza a rifugiarsi “in chiesa o in farmacia” piuttosto che affidarsi alle istituzioni. “Francamente sono stupito delle reazioni che hanno suscitato le mie parole. Ho solo detto la verità: quando si è in pericolo o si subisce un aggressione, l’istinto di chiedere aiuto alle autorità è naturalissimo, ma è completamente inutile. Non lo dico per dire, ma con cognizione di causa. Anche perché l’autorità siamo noi, e io so che siamo del tutto incapaci sia di affrontare le problematiche che stanno alla base di queste situazioni, sia di fornire protezione alle vittime di violenza. Non capisco cosa vogliano da me: se dico che stiamo operando bene mi fanno notare che non è vero, se libero un criminale internazionale mi criticano, se allora riconosco che siamo del tutto incapaci mi dànno comunque addosso! E allora che diamine vi aspettate da noi? Che facciamo davvero qualcosa di utile?”

Prendendo spunto dal panorama circostante (le rovine di Gordio), il ministro Nordio ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione rivolgendosi al popolo palestinese: “I palestinesi lanciano quotidiani appelli alla comunità internazionale e all’ONU nella speranza di ottenere aiuto. Ma hanno idea di quanto siano sprecate queste energie? Intanto è completamente inutile disturbare la comunità internazionale mentre c’è l’Eurovision e poi anche se l’ONU riconosce che quello che sta facendo Israele è pulizia etnica, pensano per caso che Israele la pianti? E allora! Il mio consiglio è semplicemente di buon senso”

“Chiaramente le soluzioni vanno adattate al caso concreto. Non possiamo mica suggerire ai Palestinesi di rifugiarsi in un ospedale? Che quelli sono i primi posti che Israele bombarda con una scusa qualsiasi. Ma potrebbero nascondersi sotto le macerie di una farmacia o di quello che li fa sentire più sicuri. Tanto le macerie abbondano da quelle parti, no? Non voglio dire che sia la soluzione, ma sicuramente è più utile che chiedere aiuto a chi sarebbe preposto a tutelare i popoli dal massacro di civili”.

Francesco Conte