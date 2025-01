Crisi alloggi a Milano, costumi da Teletubbies affittati come monolocali

Milano – Per qualcuno è la svolta che risolverà il problema, per altri l’ennesimo palliativo, ma, senza dubbio, l’idea del miliardario immobiliarista Edoardo Bruttosguardo Girocaltone, di affittare costumi da Teletubbies come monolocali, tenta di rispondere al più importante problema riguardante gli alloggi nel capoluogo lombardo: come costringere studenti, precari e famiglie povere a vivere in stamberghe delle dimensioni di una tana di toporagno lucrando e speculando su ogni centimetro e centesimo.

Un passo importante verso la soluzione dell’emergenza lo aveva già compiuto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini la scorsa estate, con l’approvazione del decreto Salvacasa, che ha ridotto il limite minimo di superficie abitativa da 28 a 20 mq. Evidentemente, però, non era una risposta sufficiente ai reali bisogni dei comuni cittadini.

Nella vita reale ci sono persone come il sig. Zabrizio Fampetti, immobiliarista, che nonostante la nuova norma non è riuscito a risparmiare abbastanza per comprarsi la seconda villa a Portofino: “All’inizio è parso un buon affare, un arioso monolocale da 40 mq a Corvetto, affittato a 1499 euro, poteva trasformarsi in due accoglienti monolocali da 20 mq, affittati a 1498,90 euro l’uno. Ma in questi ultimi anni i costi di gestione sono lievitati spaventosamente, a causa dell’aumento globale dei prezzi delle materie prime, come il caviale e i weekend alle Maldive“.

Ecco perché la nuova fetta di mercato intercettata da Girocaltone può essere risolutiva per le categorie più deboli, come auspica l’amministratore delegato della holding immobiliare Vogliosoldi, Tito Maria Giarrico: “L’idea dell’amico Edoardo è brillante e apre nuovi orizzonti. Non ci sono solo i Teletubbies, abbiamo già ordinato 235 costumi da Gabibbo e 132 da palombaro, e siamo pronti a lanciare una OPA verso l’azienda proprietaria delle cabine telefoniche dismesse“.

Non mancano comunque le polemiche verso il nuovo business e diverse associazioni milanesi hanno richiesto un incontro urgente con le istituzioni: “Ci domandiamo se il ministro Salvini ritenga giusta una speculazione selvaggia che impoverisce la vita di centinaia di migliaia di cittadini della seconda città più importante d’Italia“. A stretto giro è arrivata la secca replica del leader della Lega: “Sì“.

Gianni Zoccheddu