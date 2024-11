Corso di seduzione online promette di far rimorchiare i cartelloni Intimissimi

MILANO – Il mondo dei corsi di seduzione online si arricchisce di una nuova, controversa proposta. Norberto Chiavetta, sedicente “guru da rimorchio avanzato”, ha lanciato un corso che promette di insegnare agli uomini come rimorchiare i cartelloni pubblicitari Intimissimi.

“Il nostro corso si rivolge a quella nicchia di mercato ancora inesplorata di uomini che vogliono oltrepassare i limiti della seduzione – spiega Chiavetta – le donne in JPEG generalmente sono un po’ più fredde e il lavoro di conquista può sembrare complesso, rispetto alla già complessa fatica delle donne in tre dimensioni. Ma con i giusti strumenti si può varcare la soglia, col vantaggio che i cartelloni non possono denunciare per stalking”.

Il corso, dal costo di 899 euro (940 se il cartellone è in bianco e nero), include moduli formativi come: “Come capire se un pannello ci sta”, “Chi paga la prima cena?” e “Come gestire il rifiuto quando viene sostituito col cartellone Esselunga”. Un modulo speciale è dedicato a come “Superare il lutto in 5 step se il cartellone preferito viene strappato via”.

“I risultati sono sorprendenti – afferma il corsista Marco – prima non riuscivo nemmeno a guardare negli occhi una foto in formato A4. Ora riesco a mantenere una conversazione di almeno 30 minuti con un cartellone. Una volta stavo per arrivare a 2 ore se non fosse stato per l’intervento dei sanitari”.

La situazione potrebbe degenerare dato che diverse agenzie pubblicitarie hanno dovuto blindare i propri spazi espositivi. “Abbiamo trovato i nostri pannelli con l’intimo sgualcito, un tizio ha tentato di pagare l’affitto di un 6×6 sostenendo di volerci convivere, non sappiamo cosa stia succedendo”. Alcuni corsisti sembrano inoltre offrire alle donne Intimissimi degli aperitivi presi direttamente dai cartelloni Aperol Spritz.

Nonostante le polemiche, il guru Chiavetta sembra essere già al lavoro sul prossimo progetto: un corso per rimorchiare gli assistenti vocali, “Alexa è la più disponibile, la vera sfida sarà Siri che fa troppo la difficile”.

Mattia F. Pappalardo