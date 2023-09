“Colpa del global warming”, scoprono il mostro di Loch Ness ma lo trovano lessato 

LOCH NESS – Il corpo di Nessie è stato ritrovato in Scozia durante la più grande operazione di ricerca del mostro di Loch Ness che si è svolta negli ultimi 50 anni. Una caccia ipertecnologica 2.0 che ha coinvolto decine di volontari, armati di droni con scanner termici, barche con telecamere a infrarossi, idrofono e cibo per mostri leggendari.

A rinvenire il bestione è stato Alan MacKenna, membro del gruppo ‘Loch Ness Exploration’: “Venerdì abbiamo sentito dei suoni fantastici e bizzarri. Ancora non so cosa fossero. Quindi sabato siamo tornati su quella zona con l’idrofono e l’abbiamo trovato. Il problema è che, a causa dell’innalzamento delle temperature causato dal global warming, l’inafferrabile mostro di Loch Ness era lesso. Forse è stato proprio per questo che siamo riusciti a intercettarlo”, dichiara, aggiungendo di voler presto imbalsamare Nessie per appenderla al muro nel suo salotto di 8600 metri quadri.

Ma sono in tanti a rivendicare la proprietà della creatura e non è difficile ipotizzare l’apertura di una movimentata disputa legale. Tra i vari pretendenti, anche una donna che avrebbe rivelato che in realtà Nessie era un maschio da cui sarebbe rimasta perfino incinta nel 1989, mentre lei era in vacanza sulla sponda est del lago, ai piedi delle Highlands. “Chiedo solo quello che è giusto per me e mio figlio, Nessie jr – spiega R. Mac G.– Prova enorme sofferenza psicologica, da piccolo veniva sempre preso crudelmente in giro perché era senza padre. Per quello, e per il suo collo lungo otto metri e mezzo. Mi colse nel fiore degli anni, avevo 24 anni, lui 192″, ha concluso. A riprova della sua liaison con il mostruoso gigante, la donna ha presentato alla stampa una vagina davvero incredibilmente slabbrata.

R. Mac G. dovrà però vedersela con molti contendenti. L’Istituto Zoologico di Abriachan, l’Istituto Zoofilo di Drumnadrochit e il noto chef scozzese Gordon Ramsey, che ha dichiarato che lo vorrebbe per “finire di cucinarlo”. Una disputa che durerà ancora a lungo e che è seguita con grande interesse dal direttore del Loch Ness Center, ora deserto e in fase di chiusura, William MacDougal, che ha dichiarato: “Ma li mortacci tua e de tu’ nonno in cariola!”



Stefano Pisani