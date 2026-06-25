Chat sessista degenera in circolo di Futuro Nazionale

Fal (LO) – Nella prima settimana estiva sembra che l’Italia sia funestata da fenomeni estremi: non solo l’ondata di caldo torrido che dissemina lo stivale di bollini rossi anti-afa, ma anche il proliferare di chat sessiste che cosparge il paese di bollini ancora più rossi (come le scarpe e le panchine) anti-violenza di genere.

Prima è scoppiato il caso della chat WhatsApp “Staff Ticinese”, in cui i dipendenti dell’ATM si scambiavano foto di passeggere scattate illegalmente, commentandole con grevi allusioni sessuali. Poi – sempre in tema di mezzi di trasporto – lo scandalo del pulmino del Premio Strega, con i presunti commenti di Michele Mari sulla defunta Michela Murgia non proprio degni di un dibattito letterario (per usare un eufemismo).

L’ennesimo episodio si registra in Val Padana, all’interno del CUL, il Circolo dell’Uncinetto di Lodi. Anche stavolta al centro delle polemiche c’è una chat WhatsApp, quella degli uomini dell’associazione, denominata “I centrini ribelli”, scoperta dagli inquirenti dopo la denuncia di alcune associate.

La chat offre per l’ennesima volta un campionario di commenti sessisti: “Lei fa il punto croce peggio di come parcheggia”, “Le darei un bel colpo di uncinetto”, “Questo è un lavoro da uomini!”, “Le donne tornino in cucina!”, “Le farei una presina da dietro!” , “Con questa farei punto alto – punto basso!”, addirittura “Culona inchiavabile”.

La scoperta della chat poteva finire come in altri casi con una pubblica condanna e la sospensione dei colpevoli, ma stavolta c’è stato un lieto fine: i responsabili regionali di Futuro Nazionale sono rimasti colpiti dalla forza delle idee espresse nei commenti e, visto che in città ancora non c’era un circolo del partito, hanno deciso di offrire al CUL di trasformarsi nella sede lodigiana dei vannacciani.

Prima però gli uncinettisti hanno dovuto dimostrare di possedere requisiti stringenti: il sessismo è sempre apprezzato ma non è certo sufficiente, si deve provare di eccellere anche in razzismo e fascismo. La prova è stata superata con successo con la realizzazione di un centrotavola col volto del Dvce e la scritta REMIGRAZIONE.

All’inaugurazione del nuovo circolo parteciperà anche il Generale Vannacci in persona: per lui sarà preparata una esclusiva canottiera in merletto filet con il simbolo della Xª Flottiglia MAS.

Andrea Michielotto