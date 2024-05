“C’è solo un generale!”, rissa tra fan di Vannacci, Pappalardo e Figliuolo

MILANO – Venerdì pomeriggio i fan del generale Pappalardo hanno fatto irruzione nell’androne de Il Sole 24 Ore credendo di trovare il sit-in indetto dai fan del generale Roberto Vannacci, presenti sin dal mattino al grido di “Libertà, libertà!”. La scena è stata descritta come un incrocio tra una parata militare e una seduta di gruppo di un reparto di psichiatria.

Il generale Pappalardo, noto per la sua capacità di ratificare mandati di arresto a grandi cariche dello Stato, ha ulteriormente aizzato tramite i social i suoi seguaci, già innervositi dalla grande attenzione mediatica che il generale Vannacci sta ricevendo negli ultimi tempi. “È un’ingiustizia, c’è solo un generale!” hanno urlato i suoi fan, con indosso il cappotto di cammello simbolo del loro beniamino.

Dall’altra parte, i fan del generale Vannacci stavano distribuendo volantini per pubblicizzare lil libro “Il coraggio conta quanto le oirartnoc la ettircs”. Vannacci, con il suo sorriso che ricorda un venditore di auto usate a cui è sfumato un affare, si è detto orgoglioso dei suoi accoliti: “Sono certo persone a favore della libertà, dell’essere fieramente italiani, bianchi e con istruzione casuale”.

La situazione è degenerata quando i due gruppi sono venuti in contatto e hanno iniziato a discutere animatamente. Alcuni ultras hanno mostrato la superiorità delle battaglie di Pappalardo, mentre altri si sono appellati all’importanza di tenere i disabili in aule separate. Per calmare gli animi, la redazione de Il Sole 24 Ore, sotto consiglio di David Parenzo, ha deciso di convocare d’urgenza il generale Figliuolo che si è presentato con fan al seguito brandendo siringhe contenenti dosi avanzate di vaccino AstraZeneca e riuscendo così a disperderli. Ne è scaturito un fuggi fuggi caotico, paragonabile a quello che si crea quando a un aperitivo di radical chic viene offerto dello Spritz senza Cynar. Nemmeno l’intervento del direttore Tamburini, che ha invitato tutti in alcune stanze relax ricavate dalle toilette per disabili di Radio24, ha prodotto risultati apprezzabili e alla fine, solo la minaccia dell’arrivo del Brasiliano, ha indotto i fan dei tre generali a scambiarsi i numeri di telefono con la promessa di organizzare una partita col pallottoliere.

Fabio Corigliano & Mattia Pappalardo



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)