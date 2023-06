Carlo Calenda controlla su Wikipedia e scopre che il suo partito è all’opposizione

Azione (RT) – Chi lo segue da un po’ sa benissimo che Carlo Calenda è in grado di conciliare magistralmente un atteggiamento apertamente propositivo e un critica severa e puntigliosa. Per essere precisi: un atteggiamento apertamente propositivo nei confronti del Governo Meloni e una critica severa e puntigliosa ai partiti dell’opposizione.

Almeno fino a questa mattina, quando – dopo aver blastato un disoccupato preoccupato per la cancellazione del reddito di cittadinanza “Fai come fanno tutte le persone che vogliono impegnarsi: chiedi a tuo padre di procurarti uno stage in Ferrari e smettila di elemosinare aiuti dallo Stato!” – si è googlato per verificare se la sua pagina di Wikipedia fosse ancora il miglior romanzo di formazione mai scritto al mondo.

“Ammetto che non è stato facile scoprire di aver perso le elezioni e di essere finito all’opposizione – ha raccontato su Twitter a un utente che non gliel’aveva chiesto – questo mi spinge indubbiamente a rivedere alcune delle modalità delle mie esternazioni. Perché, sia chiaro, io so ammettere di aver sbagliato, non certo come Conte e Schlein. O quel fanfarone egocentrico di Renzi”.

“Da oggi – ha annunciato il leader di Azione – inizierò una battaglia senza quartiere contro il Governo Meloni, tranne che sul tema del nucleare, del reddito di cittadinanza, dell’utero in affitto, della guerra in Ucraina… insomma: sono sicuro che troverò almeno un tema su cui non mi riconosco nelle posizioni della maggioranza. Prima, però, lasciatemi dire che Schlein e Conte rappresentano il nulla ideologico e che meritatamente sono stati puniti dagli elettori anche alle amministrative. E che Renzi è un fanfarone egocentrico l’ho detto già?”.

Francesco Conte