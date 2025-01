Calciomercato. Ufficiale: sarà Kolo Muani il prossimo infortunato della Juventus

Torino – Possono ritenersi soddisfatti i tifosi bianconeri: la Juventus, che era alla disperata ricerca di un difensore, ha finalmente preso un attaccante. Randal Kolo Muani, classe 1998, è arrivato nella serata di ieri all’aeroporto Caselle di Torino e stamattina ha fatto la conoscenza della struttura che probabilmente lo ospiterà nei prossimi mesi: il centro medico della Juventus.

Sì perché questa per la squadra bianconera sembra essere la stagione degli infortuni, oltre a quella dei pareggi, e Kolo Muani pare essersi già adeguato a questo trend. Infatti, al momento della stretta di mano con il direttore sportivo della Juventus, il giocatore francese ha riportato la lussazione del trapezio metacarpale della mano destra. Un infortunio piuttosto serio, tanto che per la firma del contratto verrà sostituito da McKennie. Inoltre, al momento di scendere la scaletta dell’aereo, il giocatore francese ha accusato un risentimento all’adduttore della gamba sinistra che lo terrà lontano dalle scalette degli aerei per almeno due settimane.

L’attaccante, però, ha voluto rassicurare i tifosi: “Nonostante questi problemi fisici voglio al più presto allenarmi con i miei nuovi compagni per aiutarli a pareggiare le prossime partite”, ha dichiarato il giocatore per poi sbattere la faccia contro il microfono procurandosi la rottura del setto nasale, infortunio che lo terrà lontano dai karaoke per almeno un mese.

Ma questa stagione sfortunata, tra pareggi e infortuni, sta cominciando a contagiare anche i tifosi della Juventus che, uno dopo l’altro, iniziano a lamentare la rottura dei testicoli, infortunio che li terrà lontani dallo stadio per i prossimi mesi.

Eddie Settembrini