Calciomercato, forse è fake la notizia del passaggio di Yamal al Catanzaro

Roma – “Lamine Yamal è un giocatore del Catanzaro”. La bomba di mercato è rimbalzata in tutte le redazioni sportive e confermata in un primo momento anche dai guru del calciomercato Romano Fabrizio e Alfredo Betulla.

Nella città calabrese naturalmente è esploso l’entusiasmo. I tifosi si sono riversati in strada con sciarpe e bandiere. Alcuni di loro si sono fatti prendere la mano e per fare velocemente posto in squadra a Yamal hanno rapito l’attuale ala destra del Catanzaro facendolo sparire nel nulla.

Qualche indizio è arrivato anche dai social: un post Instagram di Yamal mentre mangia qualcosa che somiglia vagamente alla ‘nduja è stato preso come prova certa di un suo arrivo imminente.

Il presidente del Catanzaro, raggiunto in sede da alcuni giornalisti, ha detto di non sapere nulla di questa trattativa ma che forse qualcuno gli aveva fatto un regalo. E ha chiuso dicendo ”Dio esiste e tifa Catanzaro”, prima di collassare a terra dopo la terza bottiglia di Chardonnay.

Inoltre la società ha comunicato di aver ingaggiato 12 nani per accogliere al meglio il campione spagnolo e farlo sentire subito a suo agio.

Poi nella mattinata di oggi sono sorti i primi dubbi. Il Direttore Sportivo della società calabrese ha cominciato a sospettare che in realtà fosse tutto un equivoco e che la notizia si riferisse all’arrivo di Lamberto Jamalo, terzino 36enne preso in prestito secco dalla Casertana.

Mentre scriviamo si sta ancora cercando di verificare la notizia, anche se ormai sembra molto probabile si tratti di una fake news. Lamine Yamal, interrogato dalla stampa italiana sul suo trasferimento al Catanzaro ha risposto: “Catanzaro? Addù minchia sta?”, lasciando quindi ancora qualche dubbio.

Eddie Settembrini