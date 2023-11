Bot Hanna mette like a un tweet che le è piaciuto davvero

Mentre il premier Giorgia Meloni era in viaggio per Londra per sollecitare maggiore attenzione sui pericoli generati dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, tipo Salvini che parla in francese, una bella storia ci giunge dall’ameno paesino di Piticchio, uno dei nove castelli di Arcevia, in provincia di Ancona.



È qui, infatti, che vive Acquo Francescoli, un giovane sempre attento a quello che gli succede intorno, il quale, mentre attaccava su X il governatore Ceriscioli e la sinistra per l’attuale gestione della sanità nella regione Marche, ha ricevuto un cuore nello spazio di pochi secondi dall’invio del suo ultimo tweet.

Dopo aver controllato pieno di orgoglio chi avesse condiviso il proprio stesso pensiero, è subentrata una grossa delusione nel verificare che si trattava solo della famigerata Hanna (versione @Lisa8313646049), il bot che da mesi tempesta l’ex social Twitter per convincere gli utenti a stipulare un abbonamento a pagamento che consentirà di non vederlo più (sì, Elon, non fare lo gnorri, lo sappiamo che ci sei tu dietro).

Ma quello che non si aspettava era che, a corredo della manifestazione di approvazione, sarebbe anche arrivato un commento della sedicente avvenente ragazza: “Hai ragione, Acquo, il modo in cui viene governata questa regione fa schifo“.

Ancora più sorprendente è stato ricevere negli istanti successivi una ulteriore risposta, sempre da parte di Hanna (questa volta versione @Mary02552992223): “Ma ‘ndo cazzo vivete? È dal 2021 che in Regione ce shta la deshtra!“.

Da lì si è scatenata una discussione che si è protratta per diverse ore e che ha coinvolto circa 4.000 differenti versioni di Hanna (da @alba48783452866 sino a @vito00393387543894).



Nel frattempo Acquo ha ricevuto anche una telefonata da parte della prima Hanna, ma al momento di rispondere ha subito voluto precisare di non essere un totale sprovveduto: “Per caso sei Giorgia Meloni speaking?“



Augusto Rasori