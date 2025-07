Bezos prende un caffè in piazza San Marco e si ritrova solo ottavo uomo più ricco del mondo 

Indian Creek Island (Miami) – Brutta sorpresa per il miliardario Jeff Bezos al suo ritorno negli Stati Uniti dopo il tanto discusso matrimonio a Venezia.

Non solo il fondatore di Amazon ha dovuto constatare che Trump è ancora presidente degli USA, il che lo costringerà a continuare a fingersi sostenitore del tycoon per palese paraculaggine, ma ha anche trovato una busta con l’estratto conto mensile dalla sua banca che lo avvisava che le spese sostenute in Italia gli hanno fatto perdere ben CINQUE posizioni nella classifica delle persone più ricche del mondo.

Dopo un comprensibile attimo di smarrimento, Bezos ha cominciato a fare mente locale per cercare di risalire alla spesa fatale effettuata nel Bel Paese: “Sarà forse per quei tre milioni di dollari che ho donato al comune di Venezia? Ma no, quelli erano gli spicci che avevo nel portafogli in quel momento. Poi che ho fatto, a parte uscire una mattina mentre Lauren dormiva e recarmi in quel caffè in piazza San Marc… un momento!“.

Controllando il foglio della banca è risultato che proprio quel caffè consumato a un tavolino nel cuore della Serenissima ha inciso così profondamente nelle finanze del povero miliardario: “E per fortuna non ho chiesto pure un bicchiere d’acqua o mi sarei ritrovato povero come Giovanni Ferrero!“



Ma i guai per la coppia di neo sposi non sono ancora finiti. Pare, infatti, che in una delle valigie della signora Bezos che ancora dovevano essere spedite a casa sia stato trovato nientemeno che il Ponte di Rialto.

Augusto Rasori