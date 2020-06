Termoscanno sul Lamento (Tachipirino di Sotto) - C’è rivoluzione nell’aria. I Veri Guardiani della Galassia della nostra salute – giustamente – non ci stanno. Se un’app sul telefonino viene glorificata e santificata perché ci informa se siamo entrati in contatto con un positivo da Covid, figuriamoci il valore che può avere l’essere umano senziente in carne ed ossa che stabilisce,...