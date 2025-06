Attentato negli studi della Zanzara: ignoti lasciano flacone di shampoo

MILANO – Si sono vissute ore di autentica apprensione in viale Sarca 223, quando negli studi di Radio 24, durante la messa in onda della scorsa puntata della Zanzara, è stato rinvenuto, accanto alla postazione di Giuseppe Cruciani, un flacone di shampoo Gliss Illuminante della Schwarzkopf.



In un primo momento nessuno dei tecnici aveva notato nulla di strano sentendo Cruciani esclamare un ormai abituale “Chi è il coglione che ha lasciato stammerda qui?” e tutti hanno pensato si riferisse a un appunto di Parenzo che suggeriva di parlare delle sfilate dei vari Pride delle scorse settimane.

Solo quando ha iniziato a pronunciare frasi tipo “In fondo i sostenitori del Woke non hanno tutti i torti”, “Non sopporto chi fa commenti su un bel culo quando ne vede uno” e “Mi spiace che i referendum non abbiamo raggiunto il quorum” i presenti nello studio hanno compreso che stesse accadendo qualcosa di grave e che Cruciani fosse nel panico più completo e stesse cercando di lanciare un segnale di allarme.

Fortunatamente l’ospite di turno era il sempre gagliardo generale Roberto Vannacci che, individuato il pericolo, si è prontamente gettato con tutto il suo corpo sul pernicioso contenitore per proteggere il presentatore posto sotto una così grave minaccia.

Una volta liberato lo studio, grazie all’opera degli artificieri, o forse era l’impresa di pulizie che pensava che quello da portare via fosse Cruciani, è arrivata una telefonata per rivendicare l’atto intimidatorio da parte del Nucleo Rivoluzionario Chicco Testa.

Di fronte alle risate di Parenzo che si chiedeva come fosse possibile spaventarsi per una bottiglia di shampoo, Cruciani ha risposto che qualcuno aveva scordato una kefiah sulla sedia accanto a quella del collega, al che Parenzo si è gettato da una finestra in preda al più totale terrore.

Augusto Rasori