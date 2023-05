Arrestato l’armocromista di Cristiano Malgioglio

ROMA – Si parla molto in questi giorni della professione dell’armocromista, balzata agli onori delle cronache grazie a Elly Schlein che ha rivelato di avvalersi di questa figura per consigli sull’abbigliamento. Ma non è un periodo felice per questa categoria, anzi, è un momento piuttosto complicato, funestato da notizie in alcuni casi drammatiche, tant’è che proprio agli armocromisti è stato dedicato il Concertone del primo maggio a piazza San Giovanni.

Tanto per cominciare un grave lutto ha colpito la categoria: è morto infatti, all’età di 98 anni, Marcello Ocra, storico armocromista di Enrico Berlinguer, a cui il grande leader comunista deve molto del suo carisma (fu lui tra l’altro a suggerigli di chiamare la figlia Bianca).

Ed è di pochi giorni fa la notizia delle dimissioni di padre Orazio Begetto dalla carica di Sommo Armocromista Pontificio, incarico ricoperto dal 2006. È lo stesso Begetto a rivelarci i motivi della sua scelta: “Quando c’era Ratzinger il mio lavoro era appagante, mi divertivo molto a vestirlo con le scarpette rosse di Prada, il camauro, la mozzetta di ermellino. Da quando c’è Papa Francesco, invece, non faccio più niente, il mio lavoro è diventato inutile. Bergoglio me lo disse subito, appena insediato: ‘Jo me vesto solo de blanco’. Quindi nulla, ho dato le dimissioni e ho mandato il curriculum al Patriarca Kirill”.

Ma l’ultima notizia in ordine di tempo che ha sconvolto l’ambiente dell’armocromia è l’arresto, avvenuto poche ore fa, di Massimiliano Fucsia, armocromista di fiducia di Cristiano Malgioglio. Gli inquirenti hanno scoperto che Fucsia praticava abusivamente la professione. Per diventare armocromisti e iscriversi all’albo, infatti, bisogna laurearsi in Scienze dei Colori e fare un tirocinio di due anni presso il pastellificio Giotto. L’uomo invece non si è mai laureato, non riuscendo a passare gli esami fondamentali del corso che sono Pantone 1, Pantone 2 e soprattutto Sfumature, vero scoglio per tutti gli aspiranti armocromisti, specie gli uomini.

Il Fucsia quindi è stato arrestato per abuso della professione. Nell’auto della Polizia gli agenti lo hanno sentito dire al telefono: “Mi stanno portando via i poliziotti con una macchina rossa con i lampeggianti gialli”. Lì hanno capito che non solo non è un armocromista, ma è decisamente daltonico, cosa che gli inquirenti sospettavano già da tempo, visto il look di Cristiano Malgioglio.

Eddie Settembrini