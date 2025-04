Apre a Belluno la prima Bestemmieria Veneta gourmet

BELLUNO [Gemellata con il Comune di San Bonifacio] – In concomitanza con la Santa Pasqua 2025 ha aperto un nuovo locale a tema per gli appassionati: la Bestemmieria Veneta. Una nuova attività che attraverso la sinergia fra tradizione e innovazione, cerca di avvicinare grandi e piccini all’affascinante mondo della dissacrazione di santi e madonne.

Le bestemmie più apprezzate nella nuova bestemmieria gourmet sono senz’altro i selezionatissimi Dio pane della casa, allo zenzero, alla curcuma, ai grani antichi e ai 5 cereali, poi gli ottimi Dio Porsche e Dio Champagne, un po’ dispendiosi ma senza dubbio il piatto forte della bestemmieria.

Per i più attenti alle nuove tendenze green e alle energie rinnovabili ci sono poi i Bioporchi, bestemmie a basso impatto ecologico, come il Diossido di carbonio equivalente. Per i vegani un vasto assortimento di bestemmie fresche e a km 0, ad esempio Dio Carota, Madonna Melanzana o Boia d’un tofu.

Naturalmente le più richieste in assoluto rimangono le bestemmie tradizionali che tutti ben conosciamo e pratichiamo, ma che per ovvi motivi non scriviamo qua per evitare di far bannare l’articolo. A questo proposito invitiamo il lettore a pensare a una bestemmia classica di suo gradimento (fateci sapere nei commenti quale bestemmia avete pensato).

Per i più piccoli, poi, abbiamo la saletta dedicata con bestemmie tarate per i loro gusti. Fra le più servite e richieste Dio Minipony, Dio Minecraft, Madonna Barbie inclusiva e Madonna Peppa Pig.

All’ingresso è presente il “Tirabestemmie Mosconi”, un gioco basato sul funzionamento del tirapugni. Se la bestemmia tirata raggiungerà i 500 punti della scala Mosconi si avrà diritto ad uno sconto del 50% sulle ordinazioni della serata. Se si raggiunge il punteggio massimo la serata sarà completamente a spese della Bestemmieria.

Insomma, che sia con la famiglia, con amici o semplicemente da soli, La Bestemmieria vi aspetta a braccia aperte.

Fabio Corigliano e Vittorio Lattanzi