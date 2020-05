Rignano sull’Arno – Dopo l'inserimento da parte della Protezione Civile nella lista dei guariti di coloro che hanno smesso di votare per la Lega, la comunità scientifica lancia un nuovo allarme: “Alcuni casi emersi recentemente in diversi ospedali ci fanno temere di trovarci di fronte ad una nuova malattia infettiva, non sappiamo ancora se di origine batterica o virale, che...