Afa record: esperti consigliano di lamentarsi non tanto per il caldo, quanto per l’umidità

BANALOPO (LI) – Come ogni anno, ad ogni cambio di stagione o in caso di eventi particolari, gli esperti del CSLCFF (Centro Studi Luoghi Comuni e Frasi Fatte) danno consigli (non richiesti) su come affrontare le conversazioni di rito che si fanno durante la giornata con amici e conoscenti. Come fa, ad esempio, il colonnello Giacomo Graziealcà, dall’alto delle sue 12 lauree, che ogni giorno in TV si focalizza sulla calura estiva.

Lo sanno bene Aldo e Giovanni due giovani pensionati di 82 anni, che spesso si confrontano sull’argomento, facendo una sorta di gara per vedere chi ne sa di più.

A: “Hai visto? È già arrivato il super caldo! E non è nemmeno giugno! Oh Non ci sono più le mezze stagioni!”

G: “Beh, ormai è estate! Ma è vero… come dice il colonnello Graziealcà, non è tanto il caldo, ma è l’umidità che ti ammazza!“

A: “Esatto! L’ho sentito anche io! Ma dice anche che bisogna stare attenti a come si usa l’aria condizionata! Io, ad esempio, metto il clima in modalità deumidificazione a 25 gradi come dice il colonnello.”

G: “Eh, ma mai puntato addosso! Sempre verso il muro. Io metto anche la sciarpetta di lino, così se passo davanti all’uscita d’aria non rischio.”

A: “Bravo! E mai accenderlo appena rientri a casa sudato. Prima ti sciacqui, ti asciughi, poi semmai lo accendi. E poi, per rinfrescarsi, può bastare bagnarsi le braccia e la fronte!”

G: “Sì, e meglio una transizione graduale. Io tengo la casa a 29, poi abbasso mezzo grado ogni 10 minuti, così il corpo si abitua.”

A: “Come i sommozzatori, quando risalgono in superficie. Stessa cosa. Lo dice sempre il colonnello Grazielcà!”

G: “Io pure quando salgo sul bus metto la mano davanti alla bocchetta, per deviare l’aria. Ho fatto un origami con la tessera sanitaria, ci sta preciso.”

A: “Eh?!”

(Seguono 12 minuti di consigli non richiesti elargiti a vicenda, che riguardano dosi di potassio, la frutta da mangiare, il colore dei vestiti, l’uso del cappellino con visiera, gli occhiali da sole, le creme solari, i calzini traspiranti e metodi per “riequilibrare i liquidi”, informazioni ricavate dalle TV che ospitano giornalmente gli esperti del CSLCFF).

A: “Oh, ma che ore sono?”

G: “Le 14 passate. Devo andare al super qui vicino!”



(Dicendo così, si alza dalla panchina – al sole – dove sono seduti, che a questo punto sarebbe pronta per fare il barbecue, ma che incredibilmente non ha grigliato i due arzilli pensionati).



A: “Ci vado anch’io, ma a quello più lontano. In questo tengono il clima troppo basso!”

G: “Hai ragione! Ma hanno l’acqua fredda! C’ho una sete che mi berrei tutto il ghiacciaio dell’Adamello!”

A: “Lo so, ma io appena entro prendo la bottiglia da un litro e mezzo e la metto nel congelatore del reparto surgelati sotto i piselli, e prima di uscire la recupero.”

G: “Grande idea! E’ il primo consiglio utile che mi hai dato oggi!”

A: “Hai visto che genio?! E senza consigli di colonnelli e altri esperti!”

A: “Ecco perché sei sempre raffreddato a luglio!”

G: “Sì, ma così ho una scusa per andare dal medico!”



Federico Graziani